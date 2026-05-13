Diourbel- Des braqueurs attaquent, à son domicile, une agente de transferts d'argent , emportant presque 7 millions de FCFA

Dakarposte a appris que des individus armés (huit précisément) ont attaqué nuitamment, à son domicile, une dame, répondant au nom de Seyni Dione, emportant la somme de 6, 5 millions de FCFA.



Les faits ont eu lieu dans la nuit mardi au mercredi 13 Mai 2026.



En attendant d'y revenir, il ressort qu'une enquête a été ouverte par les limiers du commissariat de Dioubel aux fins d'élucider cette nébuleuse .





Affaire à suivre...









