Diourbel : Le député-maire Malick Fall quitte Macky et sa coalition pour...

C'est la fin du compagnonnage entre le député-maire de Diourbel Malick Fall et la coalition Benno Bokk Yakaar du président Macky Sall. L'édile de la capitale du Baol a décidé de rompre les amarres avec la mouvance présidentielle, du moins au plan local..



À l'origine de cette brouille, le refus catégorique de Malick Fall de se ranger derrière le ministre Dame Diop et d'appuyer le candidat choisi par Macky Sall pour le fauteuil de maire aux prochaines élections locales de janvier 2022.



Selon nos sources, Malick Fall a pris les devants en allant déjà déposer sa caution de quinze millions avec le récépissé d'un parti politique dont il a pour l'instant choisi taire le nom. Un choix que Malick Fall va rendre public cet après-midi lors d'un meeting qu'il va tenir devant la poste et auquel aucun des responsables de la coalition de la mouvance présidentielle n'a été convié", renseigne-t-on.



Selon nos informations toujours, de hauts responsables du parti au pouvoir sont en train de peser de tout leur poids pour faire changer d'avis le député-maire de Diourbel dont l'attitude risque fort bien d'être imitée par ses pairs un peu partout à travers le pays.

































