Diourbel : Un car « Ndiaga Ndiaye » se renverse et 01 mort et plusieurs blessés

Un véhicule de transport en commun de type ‘’Ndiaga Ndiaye’’ s’est renversé, ce vendredi, à l’entrée de Ndoulo, dans le département de Diourbel. Selon la source, l’accident a fait un mort et 35 blessés.



Douze passagers ont été grièvement blessés et 23 autres légèrement, a indiqué la même source.



Selon des informations, c’est le véhicule qui a dérapé avant de se renverser. Le corps sans vie et les blessés ont été transportés à l’hôpital régional Heinrich Lübke de Diourbel













































































































rewmi