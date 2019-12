Direction de la liaison maritime Dakar-Gorée : Oumar Ndiaye finalement permuté par le DG du Port de Dakar, Sédikh Bèye

En attendant de revenir avec une ébauche de détails sur les nominations au Port de Dakar, dakarposte est en mesure de révéler que c'est désormais le nommé Massata Fall , précédemment Chef de la Division du Port de Pêche, qui tient les manettes de la liaison maritime Dakar-Gorée en remplacement de M. Oumar Ndiaye.

Ce dernier a été nommé Directeur du Port de Pêche.



Nous écrivions il y'a de cela quelques jours: À moins que le Président de la République "himself" ne monte au créneau pour prendre, pourrait-on dire, le gouvernail, mais des informations fiables en possession de dakarposte, les insulaires sont très remontés à l'encontre du régime marron, "particulièrement contre le DG du Port de Dakar, Abdoubacar Sadikh Bèye"



Il nous revient, en effet, que "les habitants de l'île mythique de Gorée ont fini de se regrouper, loin des indiscrets, pour planifier un plan aux fins de se faire entendre car ils ne comprennent pas l'indifférence des autorités portuaires allusion faite aux dysfonctionnements notés dans la gestion des rotations des chaloupes "



Et, des informations recueillies et recoupées, dakarposte est en mesure de révéler que deux des trois cchaloupes, qui assuraient la desserte l’Île de Gorée – Dakar, sont tombées en panne. Il s’agit de "Coumba Lamb" et "Beer".



"Nous avons toutes les peines du monde pour nous déplacer, il n'ya qu'une seule desserte assurée. Une chaloupe (Coumba Castel) ne suffit pas, trop c'est trop" fulmine ce jeune Goréen



Nos tentatives de joindre les responsables de la Direction du Port de Dakar, au premier chef l'actuel Directeur Général, Abdoubacar Sadikh Bèye, aux fins de recueillir leur version, sont restées vaines.