Disparu hier, lundi- Comment Mohamed Timéra a été retrouvé

C'est un grand ouf de soulagement que la famille Timéra de Grand Yoff, près du Marché "Monument", a poussé ce mardi matin aux environs de 11 heures, quand la nouvelle de l'apparition de leur fils, Mohamed Timéra âgé de 5 ans est tombée.





Selon son père Abdoulaye Timéra, rentré dare dare de Ballou, une commune dans le département de Bakel, quand il a appris hier la nouvelle de la disparition de son fils, c'est aux environs de 11 heures, ce mardi qu'on leur a signalé la présence de Mohamed chez le che de quartier d'Arafat Grand Yoff.





C'est ainsi, que sa nièce est allée chercher l'enfant qu'elle ramène à la maison où toute la famille l'attendait avec joie.



Revenant sur les circonstances dans lesquelles, son fils a été retrouvé, il explique, que d'après l'enfant lui-même, c'est hier après les cours à 13 heures, qu'un de ses camarades d'école a pris sa gourde d'eau. C'est alors qu'il s'est lancé à poursuite pour récupérer son dû.



Après quelques minutes de course-poursuite dans les rues sabloneuses de Grand-Yoff, Mohamed a réussi à récupérer sa gourde. Mais, hélas, il a perdu le chemin du retour de sa maison.



C'est ainsi qu'il s'est retrouvé à errer dans les rues de Grand Yoff, puis Arafat et la Cité Millionnaire où il a atterri aux alentours du Pont de l'Emergence. Seul. Fatigué de marcher . Ses pieds endoloris par le sable. Abandonné à lui-même. Sans boire, ni manger depuis 13 heures.



Un inconnu remarquant sa présence, seul, pleurant, ne sachant visiblement où aller, à cette heure tardive (19 heures) pour un enfant âgé de 5 ans, l'a pris sous son aile protectrice pour l'amener chez le chef de quartier d'Arafat Grand Yoff. Où l'enfant a passé la nuit, non sans avoir mangé et bu à sa soif.



Le lendemain, une voisine du chef de quartier, a pu reconnaître grâce au large partage de sa photo sur les réseaux sociaux, depuis sa disparition.



Elle appelle alors, sa tante, qui se trouve une amie à elle pour l'informer de la présence de son neveu Mohamed à Afarat chez le chef de quartier. Cette dernière viendra le chercher et l'amène parmi les siens sain et sauf.







"Tentative d'arnaque: 1.500. 000 de rançon réclamée"







Malgré la joie de retrouver son fils, Abdoulaye Timéra reste très en colère contre des individus malintentionnés, qui lui ont envoyé des messages, lundi soir, pour lui dire que son enfant a été kidnappé et que s'il veut le voir sain et sauf, qu'il leur la somme de 1.500.000 F CFA.



"C'est quand même très grave que de pareilles situations se passent dans ce pays. Des gens qui tentent sans honte bue de réclamer de l'argent aux parents d'enfants disparus" dénonce-t-il.



"Quand j'ai reçu les messages, j'ai partagé toute avec la Police et des amis journalistes" dit-il. Avant de poursuivre: "Je vais poursuivre cette affaire jusqu'au bout parce que ces individus malintentionnés, pensent qu'ils peuvent agir de la sorte, impunément. " jure-t-il.



Après avoir passé quelques minutes en compagnie de ses parents, Mohamed sort dans la rue pour retrouver ses amis, qui l'avaient perdu de vue depuis lundi....























































