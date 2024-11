Disparus, circonstances... Ce que l'on sait du naufrage d'un bateau en mer Rouge au large de l'Égypte

Leur excursion en mer Rouge a viré au drame. 16 des 44 passagers d'un bateau de tourisme sont portés disparus ce lundi 25 novembre après le naufrage de leur navire au large des côtes de l'Égypte, ont annoncé les autorités égyptiennes.





• Une vague "soudaine" a frappé le bateau



Le bateau Sea Story a quitté dimanche Port Ghalib, dans le sud-est de l'Égypte, pour une expédition dédiée à la plongée de plusieurs jours. Il devait atteindre Hurghada, à 200 kilomètres plus au nord, vendredi.



Mais le navire a lancé des signaux de détresse à 5h30 heure locale, selon un communiqué du gouvernorat de la mer Rouge.



Le gouverneur de la Mer Rouge Amr Hanafi, a indiqué que, selon les premières informations, "une vague soudaine et importante" a frappé le bateau, le faisant chavirer. Certains passagers n'ont pas pu s'échapper car ils se trouvaient dans les cabines.





• Les recherches se poursuivent "activement"





Le bateau transportait "31 touristes de différentes nationalités ainsi que 13 membres d'équipage", ont indiqué les autorités.



Selon Amr Hanafi, des survivants ont été évacués lors d'une opération aérienne et d'autres à bord d'un navire militaire.





Quatre Égyptiens et 12 étrangers recherchés



Le bateau, qui appartient à un ressortissant égyptien, transportait des passagers venant d'Allemagne, du Royaume-Uni, des États-Unis, de Pologne, de Belgique, de Suisse, de Finlande, de Chine, de Slovaquie, d'Espagne et d'Irlande. Parmi les personnes disparues se trouvent quatre Égyptiens et 12 étrangers, a précisé le gouvernorat.



L'ambassade de Chine au Caire a indiqué que deux de ses ressortissants étaient "en bonne santé" après avoir été secourus.



Le ministère finlandais des Affaires étrangères a aussi confirmé à l'AFP qu'un de ses ressortissants était porté disparu. De même, Berlin a indiqué que "des citoyens allemands étaient portés disparus après le tragique accident en mer Rouge".

• Le troisième accident de l'année en mer Rouge



Des dizaines de bateaux de plongée explorent chaque jour les récifs coralliens et les îles au large des côtes orientales de l'Égypte, où les règles de sécurité, pourtant strictes, sont inégalement appliquées.



L'accident survenu lundi est au moins le troisième du genre signalé cette année près de Marsa Alam, en mer Rouge. Début novembre, 30 personnes avaient été secourues alors qu'un bateau de plongée était en train de couler à proximité du célèbre récif de Deadalus.



En juin dernier, une vingtaine de touristes français avaient été évacués indemnes avant que leur bateau ne sombre lors d'un accident similaire. Un an plus tôt, trois touristes britanniques avaient perdu la vie lorsqu'un incendie avait réduit en cendres leur yacht.







































Bfmtv