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Dites désormais Docteur Cheikh NIASS !

Rédigé par Dakarposte le Vendredi 1 Mai 2026 à 16:27 modifié le Vendredi 1 Mai 2026 - 18:28

WALF- L’inoxydable Corneille l’avait dit : aux âmes bien nées, la valeur n’attend point le nombre d’années. A moins de 40 ans, le jeune PDG du Groupe Wal Fadjri aligne diplômes, titres et distinctions. Dernière en date, celle de Docteur honoris causa qui lui a été décerné par l’Ecole Supérieure des Technologies Avancées en Management (ESTAM). Devant la prestigieuse institution universitaire, il a délivré un discours de haute facture, empreint d’émotion, de lucidité et de sens des responsabilités. Un discours au travers duquel Docteur Cheikh NIASS a livré bien plus qu’un simple message de remerciements. Entre hommage appuyé à son défunt père, le bâtisseur Sidy Lamine NIASS, réaffirmation d’un engagement personnel au service des sans-voix et plaidoyer en faveur d’une presse libre dans un contexte économique fragilisé, cette prise de parole s’est imposée comme un véritable acte de positionnement. Au-delà de la dimension symbolique de la distinction reçue, le discours a également été l’occasion de lancer un appel aux nouvelles autorités pour un accompagnement lucide du secteur des médias, tout en interpellant la jeunesse africaine sur la nécessité de bâtir, dans l’unité et la solidarité, un continent stable, souverain et ambitieux. WalfNet publie in extenso cette plaidoirie, pardon, ce discours.


Dites désormais Docteur Cheikh NIASS !
Monsieur le Président du Groupe africain pour l’émergence et la communication (GAEC),
Monsieur le Président de l’Ecole supérieure des technologies avancées en management (ESTAM),
Mesdames et Messieurs les membres du Conseil académique,
Mesdames et Messieurs les universitaires,
Monsieur le Consul du Sénégal à Abidjan,
Mesdames et Messieurs les représentants du Groupe Sénégal Tourisme Assistance (STA),
Distingués invités,
Mesdames et Messieurs,

C’est avec une profonde émotion, empreinte d’humilité et de reconnaissance, que je prends la parole en cet instant solennel.

Permettez-moi, en tout premier lieu, d’adresser mes salutations respectueuses ainsi que mes remerciements les plus sincères aux membres de vos différentes institutions ici présentes. Par la distinction que vous me décernez aujourd’hui, vous ne faites pas seulement honneur à un homme : vous rendez également hommage à une mémoire, à une trajectoire, à un héritage.

En honorant le fils, vous honorez aussi le père. Vous célébrez le fondateur.

Feu mon père, Sidy Lamine Niass, fut bien plus qu’un nom dans l’histoire contemporaine du Sénégal et de l’Afrique. Il fut un pionnier, un bâtisseur, un homme de conviction, qui, dans des contextes parfois hostiles, a su porter haut l’étendard d’une presse libre, indépendante et engagée.

À une époque où parler, écrire, montrer et dénoncer relevaient souvent du courage — voire du sacrifice — il a choisi la vérité comme boussole et la liberté comme combat.

L’homme que vous distinguez aujourd’hui s’inscrit, avec humilité, dans cette lignée exigeante : celle d’un engagement multiple, à la croisée du social, de l’entrepreneuriat, de la foi, de la médiation et de la transmission.


Mais cette distinction n’est pas seulement une consécration. Elle est aussi — et peut-être surtout — une responsabilité.

Elle rappelle le poids d’un héritage, mais surtout l’exigence de le faire vivre. Car il faut le dire avec clarté : préserver un tel legs n’est pas chose aisée. Dans un environnement économique et social contraint, marqué par les mutations profondes du secteur des médias, il faut une détermination constante pour maintenir vivante une entreprise de presse fidèle à ses principes. C’est là, modestement, que réside notre engagement. En tant qu’avocat, nous aurions pu, en effet, choisir une voie plus confortable, poursuivre une carrière prometteuse au barreau français, suivre une trajectoire personnelle plus linéaire. Mais nous avons fait un autre choix : celui du devoir, celui de la fidélité, celui du service. Nous avons choisi de revenir, de nous engager et de porter, parfois contre vents et marées, un héritage qui dépasse notre personne — un héritage au service des populations, et en particulier des sans-voix.


Mesdames et Messieurs,
Distingués invités,

Permettez-moi d’élargir, à cet instant, mon propos. Une entreprise de presse comme le Groupe Walfadjri n’est pas une entreprise comme les autres. Elle est un espace de liberté, un lieu de débat, une conscience critique. Au fil des décennies, elle a accompagné les grandes mutations politiques et sociales du Sénégal. Des différentes alternances politiques jusqu’à aujourd’hui, elle a su, avec constance, rigueur et indépendance, assumer ses positions. Non pas dans une logique de confrontation stérile, mais dans une dynamique de construction citoyenne. Car il ne s’est jamais agi de faire tomber des régimes. Il s’est toujours agi d’éclairer les consciences, d’informer avec responsabilité, et de permettre aux citoyens d’exercer, en toute lucidité, leur droit fondamental de choisir leurs dirigeants. C’est en cela que le Groupe Walfadjri a apporté sa pierre à l’édification d’une société plus juste, plus libre et plus démocratique.

Mais aujourd’hui, il nous faut aussi regarder la réalité avec lucidité. Comme de nombreuses entreprises de presse, le Groupe Walfadjri, fondé en 1984, traverse une période particulièrement difficile. Les mutations économiques du secteur, la fragilisation des modèles traditionnels et les contraintes structurelles pèsent lourdement sur sa stabilité. C’est pourquoi, en ce moment charnière de notre histoire nationale, il est légitime de lancer un appel responsable et constructif aux nouvelles autorités. Accompagner une entreprise de presse comme le Groupe Walfadjri, ce n’est pas accorder une faveur. Ce n’est pas compromettre l’indépendance éditoriale. C’est poser un acte de gouvernance éclairée.

Car soutenir le Groupe Walfadjri, c’est préserver des emplois. C’est contribuer à la création de richesses dans un secteur stratégique. C’est maintenir en vie un acteur économique qui, malgré les difficultés, s’est toujours efforcé d’honorer ses engagements fiscaux et sociaux.

C’est, enfin, renforcer la vitalité démocratique.

Car une presse libre ne peut exister durablement sans un écosystème viable. Et un écosystème viable suppose des politiques publiques lucides, équitables et adaptées aux réalités de notre temps




Mesdames et Messieurs,

Permettez-moi également d’adresser un message particulier à la jeunesse africaine. Notre continent regorge de talents, d’intelligences et d’énergies créatrices. Mais, ces potentialités ne prendront toute leur dimension que si elles s’inscrivent dans une dynamique de solidarité et de vision partagée. J’en appelle à une jeunesse consciente, unie et ambitieuse, capable de transcender les clivages pour porter des projets collectifs à la hauteur des défis de notre temps. L’Afrique de demain ne se construira ni dans la dispersion ni dans la rivalité stérile, mais dans la convergence des forces, dans la coopération et dans un engagement résolu en faveur d’une sécurité durable, condition essentielle de tout développement. Il nous appartient, ensemble, de bâtir un continent stable, souverain et prospère, où chaque jeune peut espérer, créer et réussir.

Mesdames et Messieurs,

Je ne saurais terminer sans réitérer mes remerciements sincères à l’Ecole supérieure des technologies avancées en management (ESTAM) pour cet acte fort, chargé de sens et de portée. Car au-delà de l’honneur individuel, c’est une certaine idée de l’Afrique que vous célébrez aujourd’hui : une Afrique qui pense, qui s’engage, qui ose et qui construit.

Au nom de tout le Groupe Walfadjri, je vous exprime notre profonde gratitude.
Je remercie également le GAEC, l’ensemble de l’Université, tous les invités ici présents, ainsi que le Groupe STA, à l’origine de cette initiative, pour avoir bien voulu proposer notre modeste personne à cette distinction dédiée au leadership africain.

JE VOUS REMERCIE DE VOTRE AIMABLE ATTENTION.

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