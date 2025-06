[Documents] Conseil supérieur de la magistrature : vaste mouvement au sein de la justice

Réuni ce jeudi 26 juin 2025, le Conseil supérieur de la magistrature a procédé à plusieurs nominations et affectations dans les juridictions sénégalaises. À la Cour suprême, Henriette Diop Tall, Mamadou Seck Diouf et El Hadji Birame Faye ont été nommés conseillers. Plusieurs magistrats, notamment Oumar Sall, Khokhane Sène et Fatou Binetou Ndiaye, ont été affectés à l’administration centrale du ministère de la Justice.



Par ailleurs, d’importants mouvements ont été enregistrés dans les cours d’appel de Dakar, Saint-Louis, Kaolack, Thiès, Ziguinchor et Tambacounda.



Des détachements ont aussi été renouvelés, notamment pour servir à la Cour pénale internationale et à la Présidence de la République.



Il faut enfin signaler des promotions ont été entérinées, dont l’accession de magistrats à la hors hiérarchie, la titularisation de juges suppléants des promotions 2022 et 2023, et la nomination de ceux de la promotion 2024.





















































Le Soleil