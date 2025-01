Donald Trump aurait dû être condamné dans l'affaire de l'invasion du Capitole (procureur)

A quelques jours de la prestation de serment de Donald Trump, le procureur spécial chargé d'enquêter sur les efforts déployés par le président américain pour renverser l'élection de 2020 a lâché un pavé dans la marre. Il a publié son rapport sur l'affaire qui conclut que si Donald Trump n'avait pas été réélu il aurait très probablement été condamné.



Dans un document de 137 pages, l'équipe du procureur Jack Smith insiste sur le fait que les affirmations répétées de Donald Trump concernant une "chasse aux sorcières" sont fausses et que l'affaire n'avait d'autre but que de protéger l'État de droit lui-même.



"Le fil conducteur de tous les efforts criminels de M. Trump était la tromperie - des allégations sciemment fausses de fraude électorale - et les preuves montrent que M. Trump a utilisé ces mensonges comme une arme pour faire échouer une fonction du gouvernement fédéral qui est à la base du processus démocratique des États-Unis", mentionne le rapport.



Le document met l'accent sur les efforts frénétiques mais infructueux déployés par le milliardaire pour s'accrocher au pouvoir après avoir perdu les élections de 2020, une initiative qui a consisté à faire pression sur des responsables d'État pour renverser le résultat ou contrecarrer le processus du collège électoral, à intenter des actions en justice sans fondement factuel devant des tribunaux de plusieurs États, à diffuser de fausses allégations sur des fraudes inexistantes dans le processus de décompte des voix et à inciter une foule à se rassembler au Capitole des États-Unis pour faire pression sur le vice-président de l'époque, Mike Pence, afin qu'il refuse de certifier le résultat.







Ce stratagème s'est soldé par une violente attaque contre le Congrès, qui a entraîné la mort de plusieurs manifestants et officiers de police. Selon de nombreux témoins qui ont prêté serment en public, Donald Trump a regardé l'émeute à la télévision et a refusé pendant plusieurs heures les appels de ses collaborateurs à y mettre fin via les médias sociaux, alors qu'il était évident que la situation empirait.



Toute poursuite étant exclue du fait de la victoire électorale du nouveau président, malgré l'état d'avancement de l'affaire, le document devrait constituer la dernière chronique du ministère de la justice sur un chapitre sombre de l'histoire américaine dans lequel le transfert pacifique du pouvoir a été perturbé.



Dès la publication du rapport Donald Trump a réagi ce mardi en publiant un message sur sa plateforme Truth Social, affirmant qu'il était "totalement innocent", qualifiant M. Smith de "procureur boiteux qui n'a pas pu faire juger son affaire avant l'élection", et ajoutant que "LES ÉLECTEURS ONT PARLÉ !"





Délai dépassé



Donald Trump avait été inculpé en août 2023 pour avoir tenté de renverser l'élection, mais l'affaire a été retardée par des appels et a finalement été considérablement réduite par une Cour suprême à majorité conservatrice qui a estimé pour la première fois que les anciens présidents jouissaient d'une immunité totale contre les poursuites pénales pour des actes officiels.



Bien que le procureur Smith ait cherché à sauver l'acte d'accusation, les Hauts magistrats l'ont entièrement rejeté en novembre en raison de la politique de longue date du ministère de la justice qui stipule que les présidents en exercice ne peuvent pas faire l'objet de poursuites fédérales.



"L'opinion du ministère selon laquelle la Constitution interdit l'inculpation et la poursuite d'un président est catégorique et ne dépend pas de la gravité des crimes reprochés, de la force des preuves du gouvernement ou du bien-fondé des poursuites, que le Bureau soutient pleinement", peut-on lire dans le rapport.



"En effet, sans l'élection de M. Trump et son retour imminent à la présidence, le bureau a estimé que les preuves admissibles étaient suffisantes pour obtenir et maintenir une condamnation lors du procès."



Le ministère de la Justice a transmis le rapport au Congrès tôt mardi, après qu'un juge a rejeté la tentative de M. Trump d'en bloquer la publication.



Un autre volume du rapport porte sur l'accumulation par M. Trump de documents classifiés à Mar-a-Lago, actions qui ont constitué la base d'un acte d'accusation distinct, mais il restera sous le manteau pour l'instant pendant que les procureurs poursuivent les procédures contre les coaccusés de M. Trump dans cette affaire.





Ce qui aurait pu être



Bien que la plupart des détails des efforts déployés par M. Trump pour défaire l'élection soient déjà bien documentés, le rapport contient pour la première fois une évaluation détaillée de l'enquête menée par Jack Smith, ainsi qu'une réfutation des affirmations de M. Trump et de ses alliés selon lesquelles l'enquête a été politisée ou que M. Smith a travaillé en collaboration avec la Maison Blanche - une évaluation qu'il qualifie de "risible".



"Bien que nous n'ayons pas été en mesure de faire juger les affaires dont nous étions chargés, je pense que le fait que notre équipe ait défendu l'État de droit compte", a-t-il écrit dans une lettre adressée au procureur général Merrick Garland, qui était jointe au rapport. "Je crois que l'exemple que notre équipe a donné à d'autres l'envie de se battre pour la justice sans se soucier des coûts personnels est important."



Le procureur spécial a également exposé les difficultés auxquelles son bureau a été confronté dans le cadre de son enquête, notamment l'invocation répétée par M. Trump du privilège exécutif pour tenter d'empêcher les témoins de fournir des éléments de preuve. Cette tactique, à laquelle Donald Trump a eu recours dans d'autres affaires, n'a pas réussi à faire dérailler l'affaire, mais a contraint les procureurs à de longues batailles judiciaires avant que l'affaire ne puisse être menée.













Un autre "défi important" a été la "capacité et la volonté de M. Trump d'utiliser son influence et son audience sur les médias sociaux pour cibler les témoins, les tribunaux et les procureurs", souligne M. Smith, une campagne qui a conduit les procureurs à demander une ordonnance de bâillon pour limiter le harcèlement.



"Le recours de M. Trump à l'intimidation et au harcèlement pendant l'enquête n'était pas nouveau, comme le montrent ses actions pendant les conspirations incriminées", écrit M. Smith, soulignant que cela a en fait donné du poids à son dossier lorsqu'il s'est agi de l'élément public de l'effort visant à renverser le résultat de l'élection de 2020.



"Un élément fondamental de la conduite de M. Trump qui sous-tend les accusations dans l'affaire des élections était son habitude d'utiliser les médias sociaux - à l'époque, Twitter - pour attaquer publiquement et chercher à influencer les fonctionnaires fédéraux et des États, les juges et les travailleurs électoraux qui refusaient de soutenir les fausses affirmations selon lesquelles l'élection avait été volée ou qui s'opposaient autrement à la complicité dans le plan de M. Trump", ajoute-t-il.



Plusieurs associés de M. Trump ont dû faire face aux conséquences de leurs actes. Son ancien avocat Rudy Giuliani, qui a dirigé les efforts infructueux visant à intenter des poursuites post-électorales dans les États balancés, est poursuivi pour remettre des biens personnels accordés à deux agents électoraux de Géorgie qui ont fait l'objet de menaces violentes en raison des fausses allégations qu'il a faites en public à leur sujet.



Pour la première fois aussi, Jack Smith explique également le processus de réflexion qui sous-tend les décisions de son équipe en matière de poursuites judiciaires. Il écrit que son bureau a décidé de ne pas accuser M. Trump d'incitation, en partie pour des raisons de liberté d'expression.



Il explique qu'ils ont également refusé d'inculper M. Trump d'insurrection parce qu'il était le président en exercice au moment où l'affaire s'est déroulée et parce qu'il n'était pas certain que l'équipe puisse aller jusqu'au procès pour ce délit, dont il souligne qu'il n'a jamais fait l'objet de poursuites auparavant aux États-Unis.