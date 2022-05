Dossier Locafrique – Le fils s’agrippe, le père attendra encore pour reprendre la tête de la société

La gestion de Locafrique n’est pas encore entre les mains du fondateur de l’entreprise, Amadou Ba et ce, malgré la décision de la Cour d’appel. Car, suite à la requête formulée par Amadou Ba aux fins de restitution de ses biens, notamment les clés de la société Locafrique, les deux parties se sont rencontrées devant le 1er Président de la Cour d’appel de Dakar. Mais, au lieu débattre sur la restitution, Khadim Ba, le fils qui s’est emparé des commandes de la société, a demandé avec insistance un renvoi au motif qu’il veut discuter avec son père pour régler le contentieux en famille. C’est l’argument qu’il a brandi devant le 1er Président de la Cour d’appel qui a finalement accédé à sa demande.

Pourtant, lors d’une audience que lui avait accordé le Khalife général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké, Khadim Ba avait promis à ce dernier de tout restituer à son père. Mais depuis lors, plus rien. Il continue à s’accrocher, au grand dam de son père qui n’a plus qu’un seul recours, celui de la justice. Mais, face à la requête de son fils, dakarposte a appris que le juge a renvoyé l’affaire au 24 mai prochain. Lequel du père ou du fils obtiendra gain de cause ? Le père probablement, mais tout dépendra de cette fameuse audience du 24 mai.



Affaire à suivre...





