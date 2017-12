Drame à Dieuppeul : Diary Sow a-t-elle été mortellement poignardée ou tuée dans un accident ?

C'est la Rfm, repris par L'As, qui a relayé l'information, hier, le meurtre d’une lingère. La dame, qui revenait de son travail, aurait été mortellement poignardée tard dans la nuit. Elle serait originaire du Fouladou. Mais, au niveau du commissariat de Dieuppeul, on parle plutôt de délit de fuite. Les renseignements recueillis auprès des limiers de Dieuppeul font état d’un accident de la circulation causé par un motocycliste qui a pris la tangente. D’après eux, l’accident se serait produit pendant la pluie, entre 5h30 et 6h du matin. La position du corps, abandonné au milieu de la chaussée à la bretelle qui fait face au stade, les blessures à la cuisse gauche et au mollet droit les confortent dans leur conviction. Par ailleurs, Diary Sow, née en 1962, avait dans sa pochette, 2.000 FCfa, sa carte nationale d’identité. Tous les matins, elle se rendait à une clinique sise à Dieuppeul pour sa séance d’hémodialyse. Une enquête a été ouverte.