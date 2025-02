Drame à Sam Notaire : une dispute fraternelle vire au meurtre sanglant

Le quartier Sam Notaire, à Guédiawaye, a été le théâtre d’un drame familial d’une rare violence dans la nuit du mardi 4 février. Comme le rapporte L’Observateur, une altercation entre deux demi-frères, Al. Mbaye et B. Mbaye, a dégénéré en un homicide brutal. Ce qui n’était au départ qu’une simple dispute s’est transformé en bagarre sanglante, se soldant par la mort tragique du plus jeune des deux.



Une dispute qui tourne au cauchemar



L’horreur s’est déroulée en pleine soirée, aux alentours de 20 heures, dans la maison familiale des Mbaye. Selon L’Observateur, le ton est monté rapidement entre les deux frères. D’abord des insultes, puis des coups échangés sous les yeux des membres de la famille impuissants face à l’escalade de la violence.



Mais c’est lorsque Al. Mbaye, le cadet, semble prendre le dessus que le drame se joue. Acculé, B. Mbaye sort un couteau et frappe. La lame transperce son demi-frère, qui s’effondre dans une mare de sang sous les cris horrifiés des témoins. Alors que les voisins accourent, B. Mbaye, dans un ultime geste, jette l’arme du crime à l’entrée de la maison avant de prendre la fuite.



Un quartier sous le choc, un meurtrier en cavale



L’intervention des secours et des forces de l’ordre a été rapide. Les sapeurs-pompiers, arrivés sur place, n’ont pu que constater la mort de la victime avant d’évacuer son corps vers l’hôpital Dalal Jamm. De leur côté, les éléments du commissariat de police de Guédiawaye ont immédiatement ouvert une enquête pour éclaircir les circonstances de cette tragédie.



Comme l’indique L’Observateur, les recherches ont d’ores et déjà commencé pour retrouver B. Mbaye, en fuite après son geste fatal. Le suspect naviguerait entre la maison paternelle à Notaire et celle de sa famille maternelle à Pikine, rendant sa traque plus complexe.



Une mère plongée dans une double peine



Ce drame a bouleversé la famille Mbaye, déjà éprouvée par un autre coup du sort. Selon les informations de L’Observateur, la mère du défunt était déjà dans la douleur avant même d’apprendre la mort de son fils. En effet, elle vivait une autre épreuve : l’arrestation de sa fille Maty Mbaye, impliquée dans l’affaire Alima Suppo, dont le jugement doit se tenir ce matin même.



Une nuit de cauchemar pour cette famille endeuillée, une communauté sous le choc, et une justice en quête de vérité. L’arrestation de B. Mbaye ne semble être qu’une question de temps.











































