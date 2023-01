Drame de Sikilo : les propriétaires des deux voitures libres !

Au tribunal de grande instance de Kaolack, le procès des propriétaires des véhicules impliqués dans le choc de Sikilo, a été vidé ce mercredi. Ils ont été condamnés à deux ans de prison avec sursis. Moussa Sow et Birame Tine devront payer une amende de 106 000 francs Cfa.



Lors du procès, le parquet avait requis deux ans de prison avec un an ferme pour Moussa Sow et un an de prison dont six mois ferme pour Birame Tine. Réquisitoire que le Juge n’a pas vraiment suivi, puisque les deux prévenus vont recouvrer la liberté, 17 jours après le drame qui a emporté 42 vies.







































































igfm