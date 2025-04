Drogue au « White Dream » : le patron, son comptable et un livreur envoyés en prison

Le célèbre restaurant-bar White Dream, situé sur la Corniche des Almadies à Dakar, est au cœur d’un scandale de trafic de drogue. Son propriétaire, Ousmane DIATTA, connu sous le nom de « Soundiata », a été arrêté par la police antidrogue (OCRTIS), en même temps que deux de ses collaborateurs.



Selon les informations rapportées par Le Soleil, l’enquête a mis au jour un réseau bien organisé opérant depuis l’établissement. Deux autres personnes sont impliquées : Mouhamadou Sanoussi BARRY, comptable du restaurant, et Magatte Pathé Guèye THIANDOUM, un livreur.



Les trois suspects ont été présentés ce lundi au Parquet financier. Le juge d’instruction du 4e cabinet a été saisi pour poursuivre l’enquête. À l’issue de leur audition, Ousmane Ousmane DIATTA, le comptable et le livreur ont été placés sous mandat de dépôt. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, trafic international de drogue et blanchiment d’argent.











































Walf