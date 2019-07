Drogue saisie au port : Abdoulaye Daouda Diallo en visite à la brigade du Mole 1 de Dakar

Après deux saisies de plus d’une tonne de cocaïne au Port autonome de Dakar, cette semaine, le ministre du des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo a effectué, une visite, ce lundi, à la brigade du Mole 1 à Dakar, pour mieux s’enquérir de la situation, selon la RFM.

Plusieurs personnes, dont 15 Sénégalais et le commandant du navire sur lequel la drogue a été saisie, ont été arrêtées dans le cadre de cette affaire.