Drone malien abattu : le Mali, le Niger et le Burkina rappellent leurs ambassadeurs en Algérie

Le Mali a mené une enquête après qu'un drone de son armée a été détruit, fin mars. Le pays a conclu, dimanche, à "une action hostile préméditée du régime algérien". Le Mali, ses alliés du Niger et du Burkina Faso, ont rappelé leurs ambassadeurs respectifs à Alger.



Les relations se tendent entre des pays du Sahel et l'Algérie. Le Mali, ses alliés du Niger et du Burkina ont annoncé dimanche 6 avril le rappel de leurs ambassadeurs respectifs en Algérie, qu'ils ont accusé d'avoir abattu fin mars un drone de l'armée de Bamako au nord du territoire malien, près de la frontière algérienne.



"Le collège des chefs d'États de l'AES (Alliance des États du Sahel) décide de rappeler pour consultations les ambassadeurs des états membres accrédités à Alger", ont annoncé les trois pays dans un communiqué commun.



Cette décision intervient dans un climat de profonde dégradation des relations entre les deux pays.



Le 1er avril, Alger avait dit avoir abattu un drone de reconnaissance armé qui avait pénétré son espace aérien. À la suite d'une enquête, le Mali a "conclu avec une certitude absolue que le drone a été détruit suite à une action hostile préméditée du régime algérien", a affirmé dans un communiqué le ministère malien des Affaires étrangères.











Avec AFP