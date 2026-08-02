Du creuset de l'exil au triomphe de la foi : la genèse du Grand Magal de Touba

Au cœur du XIXe siècle naissant, alors que le Sénégal ployait sous le joug de l’administration coloniale française, émergea la figure transcendantale de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké. Fondateur de la confrérie mouride, ce guide spirituel prêchait une doctrine de paix, de dévotion absolue à Dieu et de réhabilitation par le travail.

Son influence grandissante et l'ardeur de ses fidèles éveillèrent promptement la suspicion des autorités coloniales, lesquelles, redoutant une insurrection armée sous les auspices de la foi, résolurent d'annihiler son aura.



Le 10 août 1895 (correspondant au 18 du mois lunaire de Safar 1313), le destin bascula. Arrêté par les forces coloniales, le Cheikh fut condamné à l'exil vers les terres hostiles et lointaines du Gabon.

Cette déportation, conçue pour briser l’élan du mouridisme et condamner son guide à l'oubli, devint paradoxalement le creuset d'une épopée mystique.

Durant sept années d'épreuves indicibles au cœur de la forêt équatoriale, Cheikh Ahmadou Bamba endura la solitude et les privations, transmuant chaque souffrance en une action de grâce et chaque face-à-face avec l'adversité en une victoire spirituelle.



À son retour de captivité, loin de nourrir une quelconque rancœur envers ses oppresseurs, le vénérable maître afficha une gratitude infinie envers le Tout-Puissant.

Il considéra que cet exil rigoureux n'était point une punition des hommes, mais une élévation divine, le chemin initiatique lui ayant permis d'accéder aux plus hauts degrés de la sainteté et d'obtenir des faveurs célestes pour l'humanité entière.



C’est en l’an 1921, alors qu'il se trouvait en résidence surveillée à Diourbel, que le Cheikh formula une injonction qui allait sceller l'histoire culturelle et religieuse de la nation. Estimant ne pouvoir porter seul le fardeau d’une telle reconnaissance divine, il invita ses disciples, et quiconque s'associerait à sa joie, à célébrer à ses côtés l’anniversaire de son départ en exil. Le jour de la peine devenait à jamais le jour du triomphe.

Ainsi naquit le Grand Magal de Touba. Conçu originellement comme un acte de dévotion intime, ce pèlerinage s'est mué au fil des décennies en un rassemblement phénoménal.

Chaque année, des millions de fidèles convergent vers la cité sainte de Touba pour perpétuer ce décret de gratitude. Dans une ferveur inégalée, l'événement mêle les récitations sacrées des Khassaïdes, la communion des cœurs et le « Berndé » — cette hospitalité fastueuse où la nourriture est partagée à profusion —, transmettant d'âge en âge le souvenir de la résilience d'un homme face à l'histoire.

