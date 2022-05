Dubaï Porta Potty : Une dame partage une expérience traumatisante vécue, qui lui donne envie de se suicider

Confession de Dubaï Porta Potty : Une jeune femme s’est tournée vers les réseaux sociaux pour partager son expérience à Dubaï, où elle a été transformée en objet ?3xuel, pour satisfaire les rêves vicieux de ses payeurs.



Selon elle, elle a perdu son respect et sa fierté en tant que femme, à la suite de l’expérience qu’elle a vécue et du choc que cela a provoqué chez elle mentalement.



Décrivant la blessure psychologique et la profonde agonie que cette expérience lamentable lui a causées, la dame a déclaré qu’elle envisageait de se suicider, car elle ne pouvait plus supporter la disgrâce individuelle.



L’étiquette Dubai Porta Potty collée à la ville de Dubaï, où les femmes sont transformées en esclaves ?3xuelles et obligées de participer à d’horribles fixations pour de l’argent, est passée au premier plan, alors que de nombreuses victimes ont dépeint leurs terribles expériences.



Dans sa narration, la jeune femme raconte avoir été emmenée à Dubaï par une amie. Lors de son apparition, elle a rencontré un homme qui lui a fait des avances. Son amie l’a exhortée à se lancer .



À partir de ce moment, elle a accepté la proposition et a été prise dans une frénésie de magasinage coûteux. Elle achetait dans toutes les somptueuses boutiques de Dubaï.



Mais la joie a été de courte durée, quand l’homme qui finançait tous ses objets de luxe dans les magasins couteux, lui a fait des propositions en échange de ces cadeaux de luxe.



Selon elle, elle a été réduite à un objet sexuel pour son donateur, qui n’avait aucune restriction pendant leurs moments intimes. Selon la dame, l’homme introduisait des objets différents dans sa partie intime et même au niveau de son orifice anal. Après avoir été honteusement abusée, elle a été jetée dans une piscine pour se laver.



Après un long moment de cette terrible expérience, la femme qui a partagé son histoire dans l’obscurité, a déclaré qu’elle ne se reconnaîtrait jamais.















Afrikmag