Durcissement des peines contre l'homosexualité : La loi promulguée par le Pr. Diomaye (Détails et document)

Selon les termes de la loi, les actes contre nature sont définis comme les relations sexuelles entre personnes de même sexe, la zoophilie et la nécrophilie. Les peines pour ces actes sont de 5 à 10 ans de prison et des amendes de 2 à 10 millions de francs CFA. La loi prévoit également des sanctions pour la promotion ou le financement de l'homosexualité.



Cette loi a suscité l'inquiétude du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Türk, qui a exprimé ses préoccupations face à cette mesure, qui viole les droits humains fondamentaux. Les organisations de défense des droits de l'homme ont également dénoncé cette loi comme discriminatoire et dangereuse pour les personnes LGBT+.



Il est à noter que cette loi intervient dans un contexte où les droits des minorités sexuelles sont déjà fragilisés au Sénégal. Les organisations de défense des droits de l'homme appellent à la mobilisation pour protéger les droits des personnes LGBT+ et à la révision de cette loi.































































Igfm