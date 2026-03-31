Le tristement célèbre chanteur religieux, Ass Dione, finalement ....déféré !

Dakarposte, qui suit comme de l'huile sur le feu, l'évolution de ce qu'il est convenu d'appeler "l'affaire Pape Cheikh Diallo et CIE", est en mesure de révéler que le tristement célèbre chanteur de Khassidas, tombé dans la nasse des pandores de Keur Massar, placé depuis samedi dernier en garde à vue, a été finalement conduit ce mardi matin au parquet de Pikine-Guédiawaye.



Il sera édifié sur son sort dans les prochaines heures. Du moins, sauf revirement.



Eu égard à la gravité de son cas, notamment aux principaux chefs d'accusation du groupe gay déjà écroué (Actes contre nature ,Association de malfaiteurs, Transmission volontaire du VIH...) Ass Dione risque de rejoindre en prison son "partenaire" (l'animateur Pape Cheikh Diallo).





Affaire à suivre...

















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