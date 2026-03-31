Touba- Le célèbre "marché ocass"... déguerpi !

Dakarposte tient de ses radars fureteurs, établis dans la capitale du mouridisme que l'opération de déguerpissement du marché Ocass de Touba a démarré depuis 7 heures du matin.



Cette vaste opération de désencombrement, ordonnée par le Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, vise à réorganiser cet espace commercial majeur et à assainir les voies publiques de la ville sainte.



Quid de l'objectif principal? "Libérer les grandes artères, les accès à la Grande Mosquée et les devantures des résidences des chefs religieux pour améliorer la mobilité et prévenir les incendies" avons-nous appris.



Au moment où ces lignes sont écrites, le nettoyage est mené conjointement par les autorités municipales de Touba et la communauté des Baye Fall, à qui le Khalife a renouvelé sa confiance pour faire respecter les directives.



Outre le marché Ocass, les opérations touchent également les abords immédiats de la mosquée et les concessions des fils de Serigne Touba.



Il y'a de cela quelques jours, le porte-parole du Khalife, Serigne Bass Abdou Khadr, a invité les commerçants à se conformer aux recommandations du guide religieux pour préserver la sacralité de la ville.



Certains marchands ambulants ont exprimé des préoccupations, déplorant un manque de propositions de relocalisation concrètes avant le début de l'éviction.



Cette mesure fait suite à de nombreux avertissements du maire et des autorités religieuses concernant l'occupation anarchique qui étranglait le cœur de Touba depuis plusieurs années.





Affaire à suivre...