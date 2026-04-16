EN VISITE DANS LA ZONE MILITAIRE 4, LE CEMGA ANNONCE UN RENFORCEMENT DE LA POSTURE FACE AUX MENACES SÉCURITAIRES

Le vice-amiral d’escadre Oumar Wade a effectué une visite des unités déployées à Tambacounda et Kédougou aux frontières à l’Est du pays, les 14 et 15 avril 2026. Cette zone qui couvre un espace stratégique au cœur des dynamiques sécuritaires régionales demeure l’une des priorités opérationnelles du Chef d’Étatmajor général des Armées (CEMGA).



Au poste de commandement de la zone militaire N°4 à Tamba, l’amiral Wade a reçu du colonel Simon Sarr Commandant de Zone et de son état-major, des briefings sur la situation et les activités opérationnelles des unités engagées dans ces régions. Il a salué les importants résultats opérationnels dans la surveillance des frontières, la lutte contre l’orpaillage clandestins et le grand banditisme. Près d’une centaine de sites d’orpaillage clandestin ont été démantelés et 250 individus ont été interpellés de janvier 2025 à nos jours à l’occasion des patrouilles quotidiennes des unités.



Le CEMGA a également magnifié la densité du maillage sécuritaire par les unités militaires et paramilitaires et a demandé le renforcement de leur synergie d’action. Au poste militaire de Sounkounkou (Nord Est Kédougou) sur la frontière avec le Mali, le CEMGA a constaté l’engagement, le niveau de vigilance élevé et la bonne collaboration des militaires avec les populations locales. Il a aussi salué les activités conjointes transfrontalières conduites avec les forces militaires et paramilitaires des pays voisins.



Cette visite de terrain a surtout permis au CEMGA d’évaluer les besoins en soutien logistique et de visiter les chantiers en cours dans le cadre du renforcement de la posture opérationnel des unités afin de consolider leur autonomie, leur mobilité et leur efficacité sur le terrain. Elle intervient après celles effectuées dans les régions de Ziguinchor et de Kolda la semaine précédente.































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