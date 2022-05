ESCLANDRE VITE NOYÉ- Les dessous d'une affaire d'adultère, concernant le chauffeur du maire de la MÉDINA, la dame Fatou Mbaye et un certain Ousmane Sow

La vidéo, postée in extenso, est devenue virale en quelques heures. À l'image de la dame qui s' y exprime , chacun donne son avis sur cette affaire qui fait polémique à la Médina et un peu partout à travers le monde.



Dakarposte, qui a "creusé", est en mesure de révéler (preuves à l'appui) que la voiture endommagée était conduit par un certain Fary Sougou. "Ce dernier est bel et bien le chauffeur attitré de l'actuel édile de la la Médina et sa femme, celle qui est accusée d'infidélité se nomme Fatou Mbaye" fait savoir une source au parfum du scandale.



Mais, aussi bizarre que cela puisse paraitre, quelques heures après l'éclatement de l'affaire, la dame accusée se précipitera pour aller déposer une plainte, au niveau du commissariat de police de la Médina, contre son mari (Ousmane Sow) pour...vol.

Expliquant le déroulé de ses graves accusations, Fatou Mbaye soutiendra mordicus que celui qui partage sa vie sur terre aurait chipé de l'argent qu'elle aurait soigneusement gardé dans sa chambre.



Simultanément, son mari , Ousmane Sow, déposera une plainte auprès des mêmes limiers de la Médina contre sa femme et le nommé Fary Sougou pour adultère entre autres...



Mais, grande a été la surprise des enquêteurs lorsque les deux parties, se présenteront encore pour... désister, autrement dit, les plaintes déposées sont finalement retirées. Motif? Nos langues au chat, du moins pour le moment car nos radars fureteurs continuent de fouiner aux fins d'en savoir davantage.







Cherche t'on à étouffer cette affaire? Nous y reviendrons ...