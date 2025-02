ET SI C’ÉTAIT LE CALME AVANT LA TEMPÊTE ?

Au Sénégal, quand un silence inhabituel s’installe après un vacarme assourdissant, il faut s’inquiéter. C’est un peu comme un « niir bu doywaar » (vent mauvais) qui précède les grandes averses. Et avec l’affaire Farba Ngom, on dirait bien que les nuages s’accumulent à l’horizon.



Après une première convocation au pôle judiciaire financier, la machine judiciaire semble lancée. Mais à la sénégalaise, tout se fait en douceur. Pas de précipitation, pas de déclaration tapageuse, juste un rendez-vous fixé sous quinzaine. Un peu comme si on laissait à l’orage le temps de bien s’organiser avant de frapper.



Et pendant ce temps, Farba Ngom, d’habitude si flamboyant, a troqué son verbe haut contre un mutisme calculé. Il faut dire que la convocation d’un proche du pouvoir dans un dossier de malversations présumées, c’est un peu comme voir un lutteur réputé invincible vaciller sur le sable de l’arène. Les tambours se taisent, les marabouts prient, et les courtisans scrutent le ciel avec inquiétude.



Mais attention, au Sénégal, une convocation ne signifie pas forcément une condamnation. Parfois, c’est juste une formalité, une petite mise en scène pour calmer les foules. D’autres fois, c’est le début d’une descente aux enfers. Tout dépendra de ce qui se cache réellement dans ce dossier : juste une tempête médiatique ou un ouragan judiciaire ?



Ce qui est sûr, c’est que tout le monde retient son souffle. L’opposition affûte ses arguments, la majorité joue la montre, et le peuple regarde ce feuilleton politico-judiciaire avec l’enthousiasme d’un amateur de lutte qui attend le “clash”.



Et si, cette fois, le calme n’était pas un simple répit, mais l’annonce d’un déluge inévitable ? Farba Ngom le sait bien : quand le ciel devient trop lourd, il finit toujours par pleuvoir… et parfois, les éclairs frappent là où on s’y attend le moins.













Mamadou Guèye