EXCLUSIF DAKARPOSTE ! Ce son d'Aby Ndour, qui sort ce samedi, fera un tabac !

Elle n’a pas la voix la plus puissante, ni une tessiture particulière, mais son talent n'en demeure pas moins indéniable.



Douée aux performances musicales, découvrez cet extrait du single d'Aby Ndour. Qui, nous revient-il, sera disponible ce samedi.

Intitulé "Nilaysantée" , vous serez, à coup sûr, subjugués par l'agilité de la voix d'Aby Ndour.

Les radars de dakarposte, qui ont pu écouter en exclusivité l'intégralité de ce son dédié à son papa, ont été tous séduits par la justesse et son sens du rythme, bref vous découvrirez autant d' "ingrédients" qui démontrent que cette cette mezzo-soprano fait partie des divas dont le Sénégal peut s'enorgueillir.

Comme disait l'autre, rien n'est plus agréable que de s'endormir avec une douce musique. Eh bien, vous n'aurez aucun mal à fermer les yeux et lâcher prise avec ce son qui saura accompagner vos rêveries jusqu’à ce que finalement et irrésistiblement, vous sombriez dans le plus profond des sommeils.