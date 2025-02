EXTRADITION DE MACKY : LE RÉGIME POSE LES JALONS

L’idée d’une éventuelle extradition du Président Macky Sall se précise. Le président de l’Assemblée nationale a annoncé, ce vendredi à la fin de la séance des questions d’actualité au gouvernement, qu’un projet de loi sera examiné très prochainement relativement à la Convention entre le Sénégal et le Maroc.



En effet, un projet de décret portant sur cette Convention.(signée en décembre 2004 à Rabat entre les deux pays) a déjà été adopté en Conseil des ministres le mercredi 22 janvier 2025. Il autorise « le président de la République à ratifier la Convention entre le Gouvernement de la République du Sénégal et le Gouvernement du Royaume du Maroc sur l’assistance aux personnes détenues et sur le transfèrement des personnes condamnées ».



Avec ce dernier item, on est en droit de penser que c’est le Président Macky Sall qui est visé. En cas de condamnation pour Haute trahison, l’ancien président de la République du Sénégal sera extradé par le Maroc au regard de cette Convention liant les deux pays.

































































(Source : ANN)