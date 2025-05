Effondrement d’immeubles : l’Etat annonce des mesures fortes

Dans un communiqué du ministère de l’Urbanisme et des Collectivités, le chef du département a pris une série de mesures pour le contrôle des travaux après l’effondrement d’un immeuble à Touba dont le bilan provisoire est de 11 morts.



Ces dernières années, plusieurs immeubles se sont écroulés sans réel suivi par les autorités.



A ce titre, Moussa Bala FOFANA «a dépêché sur les lieux le Directeur Général de la construction et le Directeur Général du Cadre de vie». Parmi les mesures d’urgences prises pour juguler cet état de fait, le ministère annonce le «renforcement et la territorialisation du contrôle technique des chantiers, une augmentation significative des ressources de l’Inspection Générale des Bâtiments (IGB), des moyens humains et matériels supplémentaires alloués sans délai à l’IGB afin d’assurer une couverture efficace et exhaustive du territoire national en matière de contrôle et de surveillance des chantiers, la création d’un numéro vert «Allo IGB» pour les signalements, un canal de communication direct et accessible à tous les citoyens sera mis en place via un numéro vert dédié».



Le communiqué indique que ce système « Allô IGB » va permettre de «recueillir les signalements de chantiers à risques ou de situations suspectes, favorisant ainsi une vigilance collective et une intervention rapide».



D’autre part, les audits et inspections des chantiers en cours vont être accélérés ainsi qu’une sensibilisation et une responsabilisation des acteurs du secteur seront menées



Le ministre de l’Urbanisme était, d’ailleurs, à Touba ce lundi 26 mai pour s’enquérir de la situation.























































walf