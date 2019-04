El Hadji Diouf : "Le vainqueur de la Can sera…"

Invité d’honneur de la Caf pour le tirage au sort de la Can qui s’est tenu ce vendredi au Caire, l’ancien capitaine de l’équipe nationale du Sénégal. El Hadji Diouf a dressé les caractéristiques du futur champion d’Afrique.

"Une Can à 24 équipes est une bonne chose. On donne plus de chance à tout le monde. Maintenant, l’équipe qui sera plus prête mentalement et physiquement pourrait remporter la compétition qui se déroule en fin de saison", a fait savoir l'ex-international sénégalais,