Election des membres du Haut conseil pour les collectivités territoriales - Voici les résultats de Dakar !

Sur 1230 inscrits pour les trois bureaux de vote. Nombre de votants 423, bulletin blanc 26, un bulletin nul et suffrage valablement exprimé 396.

Dans l'ensemble, ça s'est déroulé dans le calme sans anicroche



Kolda : Un vote ‘’normal’’

Selon nos confrères de l'APS, Le vote pour l’élection des membres du Haut Conseil des Collectivités territoriales (HCCT) se déroule ’’normalement’’ dans les deux bureaux de l’école maternelle municipale d’application (EMMA) de Kolda (Sud), depuis le démarrage du scrutin.

La coalition Benno Bokk Yakaar (BBY, pouvoir) est seule en course pour cette élection dans le département de Kolda.

Dans ce centre de vote, le bureau 1 compte 374 électeurs inscrits contre 376 pour le bureau 2, soit un total de 750 conseillers territoriaux appelés à choisir les membres du HCCT.



Sédhiou - Une élection ’’sans contraintes’’

L’élection des membres du Haut Conseil des collectivités territoriales (HCCT) se déroule ‘’sans contraintes’’ dans les deux bureaux de vote de l’école Dembo Coly de Sédhiou (Sud). C'est en substance l'information de l'APS.

Le scrutin n’a enregistré, depuis l’ouverture des bureaux de vote à 8 heures, aucune irrégularité. Il est toutefois marqué par le boycott de l’intercoalition Yewwi Askan Wi et Wallu Sénégal (opposition)