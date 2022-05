Élections législatives 2022 : Les graves révélations de Vieux Aïdara

J-82 …Législatives du 31 Juillet 2022

Ceci est une alerte !!!! 👇👇👇👇👇👇



L’intervention inadmissible de la société française «Spallian» http://www.spallian.com crée une ingérence directe de la #France dans le processus électoral au #Senegal.

Cette ingérence qui permet de détourner et confisquer la souveraineté du peuple sénégalais est inacceptable.

#Macky_Sall a choisi depuis quelques années http://www.spallian.com comme « conseillère en analyse de données » en violation totale de la loi sur la protection des données personnelles au Sénégal.

En effet l’utilisation des logiciels de stratégie électorale au Sénégal est illégale car selon l’article 1er de la loi n°1969-31 du 29 avril 1969 sur le contrôle des matériels de propagande politique d'origine étrangère.

La loi dit «est soumise à autorisation administrative préalable à l’introduction de matériels de toute nature d'origine ou de provenance étrangère réalisés ou non au Sénégal et présentant un caractère de propagande politique».

Cette dernière définie clairement que ­ «par propagande politique on doit entendre toute entreprise organisée pour influencer ou diriger l'opinion».

http://www.spallian.com connue pour être mêlée dans des détournement de fonds publics, dans la magouille et la tricherie électorale , est donc une société française, peu recommandable, dont le candidat #Macky_Sall s’était attaché les services à la présidentielle de 2019.

Nous savons tous ce qui s’est passé lors de cette élection dont le chiffre de la « victoire » surprise du candidat #Macky_Sall au premier tour à la présidentielle de 2019 avait été annoncé sur un plateau de télévision avant même la fin du dépouillement du vote des sénégalais.

Ce résultat n’était que la conséquence d’une collecte illégale des données des électeurs dont le traitement à permis de manipuler le processus électoral par des opérations de ralentissements, de pertes de cartes d’électeurs ou de leurs orientations volontaires vers des lieux de votes erronés.

#Macky_Sall et sa clique veulent rééditer cette tricherie électorale organisée par la société Française http://www.spallian.com #Yewwi #wallu #kebetu #senegal