Élections locales 2022 : Le PDS et ses alliés vont lancer « La Grande Coalition WALLU SÉNÉGAL

Annoncée le 10 septembre dernier, la coalition de l’opposition dans laquelle se trouvent le PDS, le CRD, AND JËF/ PADS, BOKK GIS GIS et d’autres partis et mouvements politiques, a désormais un nom.



Après YEWWI ASKAN WI de Khalifa Sall, le secrétaire général national du parti démocratique sénégalais, Abdoulaye Wade trouve, avec ses alliés, un consensus sur le nom de leur coalition : WALLU SENEGAL.



En direction des élections départementales et municipales du 23 janvier 2022, il est communiqué aux militants et sympathisants des organisations membres ainsi qu’à l’opinion publique nationale et internationale du parachèvement de la construction de cette coalition électorale.



« Une coalition qui sera officiellement lancée par les organisations parties prenantes, au niveau national comme à la base, le vendredi 8 octobre 2021.

























