Elimination des "Lions" au Mondial Russe, Cas Aliou Cissé,...Elhaj Diouf ...déballe

Le Sénégal a t'il manqué trop de choses pour mettre en difficulté une belle équipe de la Colombie lors du troisième match du Mondial Russe? Nos "Lions" n'ont peut-être pas eu assez d'agressivité défensive, de jeu offensif..? Le Sénégal a t'il regardé de bons joueurs en face? Les "poulains" à Aliou Cissé ont-ils été passifs...



Quoi qu'il en soit, le troisième et dernier match des Lions de la Teranga a été vécu entre passion, stress et désillusion.



La parenthèse du Mondial s'est, pourrait on dire, refermé en laissant renaître les préoccupations.



Il n'a, en tous cas, rien occulté, pour dire le moins. Il, c'est l'international Sénégalais Elhaj Ousseynou Diouf. En effet, les radars fureteurs de dakarposte, ont pu parcourir, par on ne sait comment, son face à face avec Ameth Aïdara de la Sen Tv.



Aux yeux de Dioufy, comme le surnomment ses proches, l'actuel chef de file de la fédération de football ne vaut pas un clou. Aussi a t'il évoqué la prestation de l'équipe nationale au Mondial Russe, pas, du tout alors folichon...

L'ex attaquant du Onze National a également abordé la "mauvaise gestion de la tanière", ce qu'il est convenu d'appeler "le cas du coach Aliou Cissé", l’animation du jeu , qui, faut-il le rappeler, devrait être plus importante que la disposition de l’équipe sur le terrain

la sortie de Kara Mbodj...



Très en verve, l'homme des rêves de "Valou" est largement revenu sur sa "vie politique". Bref, nous n'en dirons pas plus. L'émission passe, sauf revirement, dimanche prochain à partir de 20h.