Éliminatoires Mondial 2026 – Impitoyables à Juba, les Lions du Sénégal touchent du doigt la qualification

Le match démarre sur un tempo mesuré. Le Sénégal contrôle le ballon sans précipitation, cherchant à étirer le bloc sud-soudanais bien regroupé derrière. Les premières situations dangereuses viennent des ailes, et c’est logiquement que le score s’ouvre. Ismaïla Sarr surgit au second poteau pour reprendre un centre précis d’Iliman Ndiaye et tromper le gardien adverse. En face, le Soudan du Sud tente de réagir sans réellement inquiéter Édouard Mendy. Les Lions, solides et appliqués, conservent la maîtrise du jeu et regagnent les vestiaires avec un avantage logique d’un but à zéro.

Dès le retour sur la pelouse, les hommes de Pape Thiaw ne tardent pas à faire le break. Sur une récupération de Krépin Diatta côté droit, le joueur de l’AS Monaco lance Iliman Ndiaye, qui centre parfaitement pour Sadio Mané. L’attaquant d’Al Nassr n’a plus qu’à pousser le ballon au fond des filets pour doubler la mise. Ce but met fin à une série de sept matchs sans marquer pour la star sénégalaise, qui retrouve le chemin des filets un an après sa dernière réalisation. Ce but libère totalement les coéquipiers de Kalidou Koulibaly, désormais dominateurs dans tous les compartiments du jeu.



Quelques instants plus tard, sur une nouvelle offensive rapide, Moussa Niakhaté trouve Nicolas Jackson en profondeur. L’attaquant du Bayern bute sur le gardien, mais Ismaïla Sarr, opportuniste, suit bien l’action et signe son doublé pour porter le score à 3-0. Le Soudan du Sud, dépassé, recule encore et subit la pression constante d’un Sénégal en pleine confiance.



À l’heure de jeu, Mané, intenable sur le côté gauche, obtient un penalty après avoir été fauché dans la surface. Nicolas Jackson se charge de la transformation et inscrit le quatrième but des Lions. Le Sénégal déroule, gère son avance et ne laisse aucune chance à son adversaire du jour. À vingt minutes de la fin, Pape Thiaw procède à plusieurs changements pour ménager ses cadres et offrir du temps de jeu à certains remplaçants. Ces derniers ne tardent pas à se montrer décisifs. Sur une belle combinaison offensive, Cheikh Tidiane Sabaly sert parfaitement Cherif Ndiaye, qui ne tremble pas et inscrit son tout premier but en équipe nationale, scellant la large victoire des Lions, 5-0.



Sérieux et conquérants, les Lions signent un succès éclatant face à une équipe sud-soudanaise impuissante. Avec cette prestation aboutie, le Sénégal confirme son statut de leader du groupe B et se rapproche un peu plus du Mondial 2026. Avec toujours deux points d’avance sur son concurrent direct, la RDC, qui a de son côté battu le Togo, les Lions se donnent rendez-vous mardi pour affronter la Mauritanie lors de la 10ᵉ et dernière journée des éliminatoires, afin de conclure cette campagne en beauté.













































