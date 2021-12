Elydia : Le supermarché 100% sénégalais ouvre ses portes à Dakar

Les hommes partent mais les œuvres demeurent. Cet adage colle bien avec le destin de l'homme d'affaires Abdoulaye Elimane Dia.



En effet, ses ambitions et projets n'ont pas été enterrés après son rappel à Dieu.

Après l'ouverture du supermarché elydia de Touba, nous assistons ce vendredi 24 décembre, à une seconde inauguration.



Cette fois-ci à Dakar, quelques mois après la disparition du PDG de Holding fortunes capital, Abdoulaye Elimane Dia, communément appelé Kaladio, serait fier de voir aujourd'hui que ses œuvres ont porté leurs fruits avec ce projet qui a comme concept de promouvoir le consommer local.



En présence de plusieurs autorités et amis du défunt, le 2e supermarché 100% sénégalais ouvre ses portes et compte s'étendre sur le territoire national.