En détention préventive depuis plus de 3 ans pour apologie au terrorisme, l'étudiant Ousseynou Diop obtient enfin son procès (EXCLUSIVITÉ DAKARPOSTE)

Ouf de soulagement pour cet étudiant qui purge en prison précisément au Cap Manuel depuis presque 4 ans pour un message posté sur facebook!



Dakarposte a en effet appris que le Doyen des Juges a finalement signé ce lundi 19 Novembre 2018 l’ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi en police correctionnelle.



Ousseynou Diop, ce jeune de 24 ans étudiant en physique et informatique, précisément en Mathématiques et Sciences Physiques de l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) ,qui serait mêlé à de sombres affaire d’actes de terrorisme, de menaces et d’apologie du terrorisme suite à la tuerie du Bataclan à Paris, avait fini par mettre un terme à sa grève de la faim mercredi dernier.