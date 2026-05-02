En prison malgré la liberté provisoire- Ndella Madior Diouf en grève de la faim à partir de...

Cette annonce de la grève de faim de Ndella Madior Diouf marque un nouveau tournant dans son dossier judiciaire. En détention depuis plusieurs mois, la directrice de la radio Saphir FM a décidé d'utiliser cette forme de protestation pour dénoncer ce qu'elle considère comme une détention arbitraire.



Un imbroglio juridique



La frustration de Ndella Madior Diouf provient d'un décalage entre les décisions de justice et sa situation carcérale effective. Une liberté provisoire accordée : en effet ses avocats soutiennent que le juge a donné une suite favorable à sa demande de mise en liberté provisoire.



Malgré cette décision, elle est toujours maintenue à la Maison d'Arrêt pour Femmes (MAF) de Liberté 6. Ce blocage est dû à une opposition du Parquet qui suspend l'élargissement de la détenue.



Les raisons de la grève de la faim





En entamant cette action, Ndella Madior Diouf vise deux objectifs principaux : d'abord protester contre l'injustice perçue. Elle estime que ses droits fondamentaux ne sont pas respectés et dénonce un acharnement. Ensuite, alerter l'opinion publique. Cette mesure extrême vise à attirer l'attention des organisations de défense des droits de l'homme sur son cas.





Pour rappel, Ndella Madior Diouf est poursuivie pour plusieurs chefs d'inculpation graves liés à la gestion de sa pouponnière "Keur Yeurmandé", notamment : traite de personnes, mise en danger de la vie d'autrui, exercice illégal de la profession de médecine et défaut de déclaration de décès.





La grève de la faim en milieu carcéral est une situation suivie de près par l'administration pénitentiaire sénégalaise, qui est tenue d'assurer un suivi médical strict pour éviter toute complication fatale.

Cette situation survient dans un contexte déjà marqué par de fortes tensions sociales et institutionnelles au Sénégal, illustrant une fois de plus les défis complexes de la réforme judiciaire dans le pays.



































































Igfm