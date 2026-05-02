La CAN 2027 au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda aura lieu du 19 juin au 17 juillet

La Confédération africaine de football (CAF) a confirmé, ce 2 mai, dans un communiqué, la tenue de la Coupe d’Afrique des nations 2027 en Afrique de l’Est, malgré les doutes persistants sur le niveau de préparation du Kenya, de l’Ouganda et de la Tanzanie.



« La CAF communiquera ultérieurement le pays hôte du match d'ouverture ainsi que celui de la finale », est-il précisé dans le communiqué.



Si les dates globales de la compétition sont désormais fixées, plusieurs zones d’ombre demeurent, notamment sur la répartition des rencontres, l’état des infrastructures et surtout la capacité des trois pays à être prêts à temps.



En février, la CAF avait démenti des informations de presse indiquant que la compétition pourrait être reportée à 2028, le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie n'étant pas encore prêts à l'accueillir. Et pour cause entre les stades à rénover ou à construire, les réseaux de transport à renforcer, la capacité hôtelière à améliorer : les défis restent considérables pour les trois pays hôtes.







Pari risqué ?



Mais, ce 2 mai, la CAF persiste et signe en annonçant officiellement les dates de la grande messe du football africain, envoyant un message clair : la CAN 2027 se jouera bien en Afrique de l’Est et aux dates prévues.



« Nous avons beaucoup oeuvré pour que la CAN se tienne en Afrique de l'Est, et notre engagement reste intact. Je suis convaincu que nous organiserons une CAN très réussie dans ces trois pays » , avait déjà assuré le président de la CAF Patrice Motsepe, lors d'une conférence de presse en Tanzanie en février dernier.



Pourtant, Nicholas Musonye, président du Comité d'organisation kényan, avait déclaré à l'AFP que ce report serait « bénéfique » pour le Kenya - où des élections législatives et présidentielle doivent se tenir un mois après la compétition - compte tenu du «climat tendu» qui règne autour de ces scrutins.



Pour la CAF, maintenir cette CAN en Afrique de l’Est permettra de rééquilibrer la carte des grandes compétitions africaines, souvent concentrées en Afrique du Nord ou en Afrique de l’Ouest, et de donner une nouvelle visibilité à une région qui n’avait plus accueilli la CAN depuis l’édition de 1976 en Éthiopie.



En confirmant les dates de la CAN 2027, la CAF prend donc un pari : celui que les trois pays sauront rattraper leurs retards, apaiser les tensions politiques et livrer une édition à la hauteur des attentes.











































Rfi