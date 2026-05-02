Grande Interview de DIOMAYE : L'HEURE DE VERITE ?

À quelques heures d’une prise de parole très attendue, une question brûle toutes les lèvres : que va dire exactement Bassirou Diomaye Faye lors de cette “Grande Interview” annoncée en grande pompe ?



Les spéculations enflent. S’agit-il d’un simple exercice de communication ou d’un moment charnière pour la trajectoire du pays ? Et surtout… quels sujets seront réellement abordés ?



Car le moment est tout sauf banal. Entre attentes sociales pressantes et climat politique sous tension, chaque mot du chef de l’État pourrait marquer un tournant. Le Président sera particulièrement attendu sur le bilan des deux années de gouvernance.



Quelle sera sa position face au FMI ? Quelle posture adoptera-t-il face à la situation des supporters sénégalais détenus au Maroc ? Quelle lecture fait-il des déclarations du Premier ministre à l’égard du président américain Donald J. Trump ? Et surtout, comment entend-il positionner le Sénégal dans un monde de plus en plus polarisé, à l’heure des tensions entre les États-Unis et la Chine ?



Autant de questions auxquelles Bassirou Diomaye Faye devra répondre. Trancher. Expliquer. Convaincre.



Mais au-delà des politiques publiques, c’est une question d’incarnation du pouvoir qui se pose. Qui dirige réellement ? Va-t-il enfin lever le voile sur sa relation avec son Premier ministre, Ousmane Sonko ? Répondra-t-il frontalement aux actes de défiance perceptibles au sein même du Pastef ? Ou choisira-t-il le confort du politiquement correct ?



Dans cette “Grande Interview”, une autre interrogation s’impose : jusqu’où ira la transparence ? Les journalistes oseront-ils poser les questions que les Sénégalais se posent réellement ? Ou assistera-t-on à un exercice calibré, millimétré, sans véritable prise de risque ?



Et puis, il y a ce dossier sensible qui plane en arrière-plan : la question du soutien, ou non, à la candidature de Macky Sall au poste de Secrétaire général des Nations unies. Un sujet entouré d’un certain flou, qui interroge sur la constance diplomatique et le leadership longtemps revendiqué. Là encore, les Sénégalais attendent une ligne claire.



Dans les rues comme sur les réseaux, l’impatience est palpable. Certains espèrent une rupture nette, un cap affirmé. D’autres redoutent une communication lisse, sans véritable révélation.



Alors, que faut-il attendre ? Une clarification ? Une démonstration d’autorité ? Ou un simple exercice d’équilibriste politique ?



Une chose est certaine : au-delà d’une “Grande Interview”, c’est aussi une véritable évaluation qui attend le Président de sa personne, de sa stature, de ses choix.



Entretien ou moment de vérité ? Ce face-à-face pourrait bien redéfinir son image, au-delà des perceptions et des récits construits.



Rendez-vous avec l'histoire ce soir à 21h00.

















































Igfm