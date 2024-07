En route pour Paris, Absa Faye, la « deuxième première dame » fait sensation

Le Président Bassirou Diomaye Faye est à Paris. Sur invitation de son homologue français, le Président Emmanuel Macron, et de Thomas Bach, Président du comité exécutif du Comité International Olympique (CIO), le chef de l’Etat sénégalais va participer au Sommet international sur « Sport pour le Développement Durable » prévu le 25 juillet 2024.







Accompagnée cette fois-ci de sa deuxième femme, le couple présidentiel assistera à la cérémonie officielle d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris, le 26 juillet.







Après Marie Khone Faye qui était à l’honneur pour la première visite officielle en France, au tour de la deuxième dame, Absa Faye.







Arborant un ensemble tailleur bleu ciel, des escarpins noirs style vernis, accessoirisé d’un sac à main noir, la première dame a fait sensation sur le tapis rouge. Son très soft make up et la coiffure dégagée rajeunissent d’avantage la gnarel du Président. Le traditionnel henné au bout des ongles passerait presque inaperçu.





























































































