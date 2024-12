En visite au Sénégal: Le président Gabonais Brice O. NGUEMA explore le TER et Diamniadio

À son arrivée à la Gare de Dakar, le Président Nguema a été chaleureusement accueilli par le Ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des Territoires, Monsieur Moussa Bala Fofana, ainsi que par le Directeur Général de l’APIX-S.A. Sous leurs auspices, il a pu découvrir les installations modernes de la gare, un véritable symbole de la modernité et de l’efficience du système de transport sénégalais.





Le parcours de la visite a commencé par une explication détaillée du fonctionnement de la billetterie, où le Président Nguema a observé avec intérêt les étapes allant de l’achat des tickets à l’embarquement dans les rames du TER. Cette immersion lui a permis d’apprécier les avancées technologiques et organisationnelles du projet, qui visent à offrir un transport rapide, sécurisé et accessible à tous les usagers.



La délégation présidentielle a ensuite embarqué à bord du TER, un train alliant confort et efficacité, jusqu’à Diamniadio. Cette ville nouvelle, située à une trentaine de kilomètres de Dakar, incarne les ambitions urbanistiques et économiques du Sénégal. Sur place, le Président Nguema a visité le pôle urbain et les infrastructures aménagées dans le cadre des Zones Économiques Spéciales (ZES), administrées par l’Agence pour la Promotion des Investissements et des Grands Travaux du Sénégal (APIX).





Diamniadio se positionne comme un moteur de croissance pour le pays, intégrant des zones d’activités économiques, des espaces résidentiels modernes et des infrastructures publiques de pointe. La visite a permis de mettre en lumière l’engagement du Sénégal dans la promotion de solutions urbaines durables et innovantes, tout en stimulant les investissements étrangers.





Cette visite symbolique du Président Brice Oligui Nguema réaffirme les liens entre le Gabon et le Sénégal et ouvre des perspectives pour un partage d’expériences en matière de développement infrastructurel. Le TER et le pôle de Diamniadio représentent une source d’inspiration pour de nombreux pays africains en quête de modernisation et de progrès inclusif.



































































