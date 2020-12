Enceintée par un chinois, elle fait appel à un infirmier de 75 ans pour avorter

Une mère célibataire, enceintée par un chinois, a tenté de se faire avorter, ayant honte de donner naissance à ce bébé métis. Elle s’est retrouvée devant le tribunal des flagrants délits de Dakar avec l’infirmier à la retraite qui devait interrompre la grossesse.



La femme travaillait pour le compte d’un chinois et a été engrossée par ce dernier. Etant déjà mère célibataire, elle a voulu se débarrasser du fœtus pour ne pas perdre son boulot en plus du regard de la société qu’elle aura à subir, rapporte les Echos. Elle a loué les services de l’infirmier à la retraite O. Ndiaye, qui a déjà fait avorter plusieurs femmes.





Mais, malheureusement, pour eux ils ont été interpelés et placés sous mandat de dépôt. Devant le tribunal des flagrants délits, le parquet a requis la peine d’emprisonnement de 2ans ferme avec une amande de 200.000 FCFA contre l’infirmier coutumier des faits. Rose Diatta, quant à elle, risque une peine d’un an dont 3mois ferme.