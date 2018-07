Encore célibataire, la sublime Mbathio n'est pas un coeur à prendre

Obtenir ce que nous voulons est important, mais le plus important est de profiter de l’instant présent, d’autant plus si nous traversons une période difficile. Après avoir traversé des moments difficiles, allusion faite au fameux scandale des images nues, la danseuse Mbathio Ndiaye semble faire sienne de cette vérité.



Une dame proche d'elle nous a confié qu'elle est aujourd'hui de plus en plus motivée. "Elle a d'ailleurs sorti un tube "Fotoma" qui cartonne, bref ça va machalla et je vous dis, Mbathio a su tenir le coup. Vous la voyez sur l'écran ou sur scène en train de promouvoir sa musique. En résumé, c'est une femme forte qui reconnait ses qualités et ses erreurs. Surtout, elle sait faire confiance en ses capacités puisque c’est ce qui va lui permettre d’être aussi déterminée et de ne pas lâcher prise. Comme elle est consciente de ce dont elle est capable, elle est également consciente de ce dont elle n’est pas capable. Elle ne fonce pas tête baissée, mais avec raison. Ce qui ne l’empêche de faire en sorte de devenir meilleure et de gagner en compétence"



Quid de la situation matrimoniale de cette belle plante? La source de dakarposte se fend la poire; autrement dit rira aux éclats: "Mbathio a été marié par M. Rumeur. Sérieusement, elle est encore célibataire. Mais, elle aime quelqu'un."