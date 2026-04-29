Encore un gros poisson dans les filets de la gendarmerie concernant l'Affaire Pape Cheikh Diallo et CIE- Le marabout, Cheikh Bassirou Mbacké, domicile à Touba, tombe ! (EXCLUSVITÉ DAKARPOSTE)

Dakarposte, qui suit comme du lait sur le feu l'évolution de l'esclandre des gays appelé "Affaire Pape Cheikh Diallo" et qui a ébruité hier le coup de filet portant l'estampille des perspicaces enquêteurs de la gendarmerie, précisément la brigade de recherches de Keur Massar, est en mesure de révéler que le guide religieux , répondant au nom de Cheikh Bassirou Mbacké, résidant à Touba, a été arrêté.



Le marabout, identifié au nombre des membres "woubis" et "yoss" du vaste réseau Pape Cheikh et Cie, a été cravaté par la brigade de recherches du Baol.



En effet, "seugn bi" a été interpellé à Dourbel par des pandores en civil.



Dakarpose a appris qu'aussitôt informés, les pièces maitresses de la brigade de gendarmerie de Keur Massar, ont, sans sourciller, dépêché des éléments aux fins de le conduire à Dakar pour les besoins de la procédure.



Aux dernières nouvelles, Cheikh Bassirou Mbacké, a été placé en position de garde à vue dans les locaux de la Br de Keur Massar.





Nous y reviendrons amplement !





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