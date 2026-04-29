États-Unis : Sokhna Aïda Diallo honorée par le Sénat du New Jersey pour son engagement spirituel et culturel

La distinction a été présentée par le sénateur Gordon James au State House de Trenton. Elle salue l’engagement de la guide religieuse dans la valorisation des traditions culturelles et spirituelles sénégalaises, ainsi que son implication constante dans le bien-être de la communauté et de la diaspora.



À travers cet hommage officiel, les autorités du New Jersey mettent en avant une contribution jugée significative, marquée par le dévouement, le dialogue interculturel et la promotion des valeurs de paix et de solidarité au sein de la diaspora africaine.



Cette reconnaissance américaine intervient après plusieurs initiatives portées par Sokhna Aïda Diallo aux États-Unis, notamment des actions sociales, des conférences spirituelles et des événements culturels qui renforcent les liens entre le Sénégal et sa diaspora.



L’honneur décerné par le Sénat du New Jersey illustre l’impact grandissant des leaders spirituels sénégalais à l’international et la place qu’occupe la communauté sénégalaise dans le paysage multiculturel américain.









































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