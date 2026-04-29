Le secret de la vidéo : Dame Amar était avec 7 femmes

Repris par la même source, le plaignant affirme que le mis en cause lui a transféré, via Snapchat, une vidéo intime filmée à son insu. Dame Amar déclare : « Il menaçait de les diffuser dans les réseaux sociaux si je ne lui versais pas de l'argent ».



Le journal révèle que les images en question mettent en scène le plaignant et « 7 femmes toutes nues ». Ce chantage était assorti de messages tels que « tu vas voir gros pd... » ou encore l'ultimatum suivant : « t'as deux minutes ou tu vas faire le tour du monde ».



Face aux enquêteurs, Abdoulaye Seck a tenté de justifier ses actes en prétendant avoir agi « à titre préventif ». Il a soutenu qu'une certaine « Sabrine » lui aurait envoyé les vidéos en menaçant de les divulguer si Dame Amar ne payait pas.



Selon sa version, ses messages n'étaient pas des menaces d'extorsion, mais une manière d'alerter le plaignant. Interrogé sur l'identité des sept femmes présentes sur la vidéo, il a déclaré « ne pas les connaître », ajoutant qu'il s'agissait de connaissances de la victime.

















































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