Mali: après Kidal, les rebelles comptent "libérer" Gao, Tombouctou et Menaka (porte-parole à l'AFP)

Rédigé par Dakarposte le Mercredi 29 Avril 2026 à 15:38 modifié le Mercredi 29 Avril 2026 - 17:43

Les indépendantistes touareg du Front de libération de l'Azawad (FLA) ont l'intention de prendre le contrôle des régions maliennes de Gao, Tombouctou et Menaka, dans le nord du pays, a affirmé mercredi à l'AFP leur porte-parole.



« Nous avons déjà libéré Kidal, Taoudénit était déjà sous notre contrôle, Gao, Tombouctou et Menaka aussi seront nos prochains objectifs à libérer », a déclaré Mohamed Elmaouloud Ramadane, de passage à Paris.



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