Endeuillé par la mort de sa mère, Didier Deschamps ne sera pas sur le banc face à la Norvège

Didier Deschamps va quitter temporairement son groupe en pleine Coupe du monde. Le sélectionneur de l'équipe de France a eu la douleur d'apprendre mardi matin le décès de sa mère, quelques heures après le deuxième match de poules des Bleus, remporté face à l'Irak (3-0), et va rentrer en France pour assister à ses obsèques.



"Didier Deschamps ne pourra pas assurer les entraînements avant la rencontre Norvège-France. Il ne pourra pas non plus être présent sur le banc vendredi pour le dernier match du groupe I", apprend-on dans un communiqué. C'est son adjoint Guy Stéphan qui dirigera le groupe jusqu'à son retour.



Ce dernier avait déjà assuré l'intérim lors d'un rassemblement en mai 2022, en préparation d'un match de Ligue des Nations face au Danemark. Le sélectionneur tricolore venait alors de perdre son père.



Une minute de silence a été observée par le groupe avant l'entraînement de mardi, en présence du président de la FFF Philippe Diallo. La rédaction d'Eurosport présente toutes ses condoléances à Didier Deschamps et à ses proches.