Enseignement moyen secondaire : Les syndicats vont paralyser le système pendant 48 heures à partir de ce mardi

Les syndicats d'enseignement de plusieurs sections et secteurs se sont engagés dans la plateforme Aar Sunu Élection. Face à la presse, leur porte-parole du jour, secrétaire général du Cadre unitaire des enseignants du moyen secondaire (CUSEMS) a annoncé un plan d'action pour exiger du gouvernement le respect du calendrier républicain et de la Constitution.





Il s'agit aussi, dans le cadre de la lutte, de faire libérer les élèves et les enseignants détenus arbitrairement dans les prisons ou en garde à vue dans les commissariats de police ou brigades de gendarmerie.



De plus, un débrayage est annoncé suivi d'une assemblée générale demain mardi 13 février dans tous les établissements du pays. L'après-midi, ils vont participer à la marche silencieuse initiée par la plateforme Aar Sunu Élection dont ils sont membres. Un autre débrayage est aussi prévu le lendemain mercredi



"C'est notre contribution à la synergie d'actions de la plateforme Aar Sunu Élection", conclut le secrétaire général du CUSEMS.





















































































seneweb