Entretien téléphonique : Le Khalife général des Mourides félicite le président Macky Sall et lui renouvelle « sa confiance » et « son affection »

Dakaractu a appris, de bonne source, que le président de la République vient de s’entretenir par téléphone avec le Khalife général des Mourides.



Il nous est revenu qu’au cours des échanges, Serigne Mountakha Mbacké a renouvelé « sa confiance » et son « affection » au chef de l’Etat pour les réalisations du gouvernement au profit de la cité religieuse et pour le respect que la première institution du pays porte à la communauté mouride.



Notre très bien introduit informateur rapporte aussi que le marabout, qui a formulé des prières de succès, n’a pas manqué de conseiller à son interlocuteur privilégié de n’accorder aucun intérêt aux rumeurs distillées au sujet des relations entre le pouvoir et Touba.