Envoyé en prison, Cheikh Oumar Diagne sera jugé mercredi prochain !

Dakarposte a appris que Cheikh Oumar Diagne a été placé sous mandat de dépôt. Il sera devant le prétoire mercredi prochain.



En clair, l’ancien ministre conseiller du président Bassirou Diomaye Faye et leader du mouvement Rassemblement pour la Vérité (RV/ACD), sera jugé en flagrant délit.



Placé depuis vendredi en garde à vue dans les locaux de la Sureté Urbaine de Dakar, Cheikh Oumar Diagne a été présenté ce lundi 9 mars au procureur de la République. Il a été entendu depuis vendredi par la SU dans une affaire liée à des déclarations publiques controversées.



Cheikh Oumar Diagne est poursuivi pour des propos qu’il avait tenus à propos de la mort de l’étudiant Abdoulaye Ba, survenue dans un contexte de tensions à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Dans ses interventions, Cheikh Oumar Diagne avait publiquement évoqué une responsabilité du Premier ministre Ousmane Sonko, des affirmations qui ont rapidement provoqué une vive polémique dans l’espace public.



À la suite de ces déclarations, les enquêteurs l’ont convoqué puis placé en garde à vue pour les besoins de l’enquête. Après son audition par les services de police, la procédure a été transmise au parquet, qui l'a finalement envoyé en prison.





































dakarposte avec Igfm